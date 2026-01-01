Dr. House
Folge 16: Abby im Sünderland
43 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 16
Die 17-jährige Schülerin Abby Nash wird ins die Klinik eingeliefert. Nachdem sie während eines Besuchs in einem Planetarium Alkohol getrunken hatte, erstickte sie fast. Auslöser dafür war ein Lungenödem, und im Krankenhaus versagen immer mehr ihrer Organe - schließlich halluziniert sie sogar. Das Team von House hat keine Ahnung, was Abbys Leben bedroht. Der geniale Diagnostiker will der Ursache mit einem Experiment näherkommen.
Dr. House
Genre:Drama
Produktion:US, 2004
