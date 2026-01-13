Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Mitgefangen, mitgehangen

ATV 2Staffel 6Folge 17vom 13.01.2026
Folge 17: Mitgefangen, mitgehangen

43 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 16

Auf der Säuglingsstation des Princeton Plainsboro verschwindet ein Neugeborenes. Die Klinik bleibt abgesperrt, solange das Baby gesucht wird. House und die Mitglieder seines Teams sitzen in unterschiedlichen Trakten des Gebäudes fest. Der Diagnostiker ist im Zimmer eines im Sterben liegenden Mannes gelandet, während seine Kollegen Persönliches aufarbeiten.

