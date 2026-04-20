Dragonball
Folge 29: Im ewigen Eis
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Goku muss sich von Chichi trennen, da sich an diesem Ort Schneestürme bilden, wenn weibliche Wesen zugegen sind. Er muss also alleine Schnee sammeln, um das Feuer im Schloss löschen zu können. Doch den Fund des Tages macht dann doch Chichi ...
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation