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Dragonball

Der magische Ofen

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 30vom 20.04.2026
Der magische Ofen

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Dragonball

Folge 30: Der magische Ofen

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Wieso lässt sich das Feuer im Schloss auch mit dem magischen Fächer nicht löschen? Hoffentlich weiß der Hüter des magischen Ofens Rat. Goku und Chichi machen sich auf den Weg zum Berg der fünf Elemente ...

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