Dragonball
Folge 30: Der magische Ofen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Wieso lässt sich das Feuer im Schloss auch mit dem magischen Fächer nicht löschen? Hoffentlich weiß der Hüter des magischen Ofens Rat. Goku und Chichi machen sich auf den Weg zum Berg der fünf Elemente ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation