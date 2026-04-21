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Dragonball

Ein heißer Weg

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 31vom 21.04.2026
Ein heißer Weg

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Dragonball

Folge 31: Ein heißer Weg

21 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6

Der Wächter des magischen Ofens kann das Feuer im Schloss des Rinderteufels nicht löschen. Nun muss Goku selbst in den Ofen. Kann er Chichis Vater retten - und auch das Kleid, das Chichi bei der Hochzeit tragen will?

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