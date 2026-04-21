Dragonball
Folge 31: Ein heißer Weg
21 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6
Der Wächter des magischen Ofens kann das Feuer im Schloss des Rinderteufels nicht löschen. Nun muss Goku selbst in den Ofen. Kann er Chichis Vater retten - und auch das Kleid, das Chichi bei der Hochzeit tragen will?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation