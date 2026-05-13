Ein Hof zum Verlieben
Folge 100: Wahrheit und Schmerz
23 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Laura erzählt Maja, dass Ludwig ihr Halbbruder ist. Maja ist geschockt und verschwindet daraufhin spurlos. Als Anna das Mädchen verletzt findet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Moritz ist wie paralysiert, nachdem er erfahren hat, dass Ludwig nicht sein Sohn ist. Georg und Henni sind ebenfalls entsetzt von den Ereignissen. Georg würde trotzdem gerne wissen, wie Henni nun zu ihm steht.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn