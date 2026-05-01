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Ein Hof zum Verlieben

Schweres Erbe

SAT.1Staffel 1Folge 112vom 22.05.2026
Schweres Erbe

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 112: Schweres Erbe

24 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6

Laura wendet sich an Anna und eröffnet ihr, dass die Dornbuschs Ludwig für ihre Zwecke nutzen. Sie ist außer sich vor Wut. Ludwig hat ein schlechtes Gewissen, weil er schuld ist an Leonards Besäufnis. Die beiden versöhnen sich, doch die Last der Entscheidung führt zum nächsten Konflikt. Susi fühlt sich von einer Seniorin verfolgt, die ein Teil von Sörens Leben ist.

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