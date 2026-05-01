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Ein Hof zum Verlieben

Engel oder Teufel

SAT.1Staffel 1Folge 108vom 20.05.2026
Engel oder Teufel

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 108: Engel oder Teufel

23 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6

Laura macht sich Gedanken, wie sie ihrer Mandantin helfen kann. Doch dann kommt ein bisher unbekanntes Detail ans Licht, das ihr einen neuen Ansatz liefert. Regina nutzt ihre besondere Beziehung zu Anna aus, um ihren Rachefeldzug gegen Laura zu beginnen. Henni überrumpelt Georg, als sie einen Lieferservice ins Leben rufen will. Doch dieser reagiert ungewöhnlich sanft auf ihre Idee.

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