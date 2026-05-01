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Ein Hof zum Verlieben

Auf der Spur

SAT.1Staffel 1Folge 96vom 11.05.2026
Auf der Spur

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 96: Auf der Spur

23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6

Laura kombiniert ungläubig, dass Ludwig Davids Sohn sein könnte. Aber sie braucht Bestätigung, und dafür ist sie bereit, einen gewagten Schritt zu gehen. Als das anvertraute Geheimnis Tim überfordert, bangt Anna, ob sie auf die Verschwiegenheit ihres Bruders zählen kann. Währenddessen überlegt sich Georg eine neue Strategie, um Henni seine Liebe zu offenbaren.

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