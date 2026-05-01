Ein Hof zum Verlieben
Folge 96: Auf der Spur
23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
Laura kombiniert ungläubig, dass Ludwig Davids Sohn sein könnte. Aber sie braucht Bestätigung, und dafür ist sie bereit, einen gewagten Schritt zu gehen. Als das anvertraute Geheimnis Tim überfordert, bangt Anna, ob sie auf die Verschwiegenheit ihres Bruders zählen kann. Währenddessen überlegt sich Georg eine neue Strategie, um Henni seine Liebe zu offenbaren.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn