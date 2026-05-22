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Ein Hof zum Verlieben

Die Intrige

SAT.1Staffel 1Folge 111vom 22.05.2026
Die Intrige

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 111: Die Intrige

24 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6

Laura ist irritiert, als Ludwig vehement seinen Erbanteil fordert. Georg bringt sie schließlich auf die richtige Spur. Leonard kann seine Gefühle nicht händeln und betäubt seinen Kummer im Alkohol. Ludger macht sich Sorgen, dass ihm seine Seelenverwandte das irrtümlich verschickte Hundefoto übelnimmt. Doch sie bietet ihm sogar ein Date an, was ihn euphorisch stimmt. Wird er nun herausfinden, wer sie ist?

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