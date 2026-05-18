Ein Hof zum Verlieben
Folge 103: Entwurzelt
23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Laura geht auf Abstand zu Tim. Als sie Maja aus dem Krankenhaus abholen will, erhält sie ausgerechnet Unterstützung von Oliver. Die Fischers sind entzweit. Anna und Leonard bleiben im Haus zurück, während Ludwig und Moritz ausziehen. Währenddessen freut sich Ludger auf sein Date. Als Sören ihn vor Onlinebetrügerinnen warnt, wird er nervös. Tatsächlich entpuppt sich sein Date anders als erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn