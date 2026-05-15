Ein Hof zum Verlieben
Folge 102: Aus und vorbei?
24 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Maja schafft es nicht, Ludwig die Wahrheit zu sagen. Derweil kann Laura Tims Trost nicht annehmen. Hat ihre Beziehung unter diesen Umständen noch eine Zukunft? Während Anna Leonard einweiht, erzählt Moritz notgedrungen Ludwig die Wahrheit über seinen Vater. Ludwig kann nicht glauben, dass Maja seine Halbschwester ist. Susi will Tim in der Seerose den Rücken freihalten, als ein paar Fußballfans den Aufstieg vom 1. FC Seelingen feiern wollen. Sören glänzt als Improvisationstalent.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn