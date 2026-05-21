Ein Hof zum Verlieben
Folge 109: Schützenhilfe
23 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Oliver und Regina wollen mit Ludwigs Hilfe an den Albershof kommen. Laura ist Tim sehr dankbar für seine Hilfe. Steht ihrem Liebesglück nun nichts mehr im Wege? Henni erkennt, dass Georg seine wahre Meinung nicht mehr äußert, um sie nicht zu vergraulen. Das gefällt Henni gar nicht, denn sie mag ihn so, wie er ist.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn