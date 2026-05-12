Ein Hof zum Verlieben
Folge 97: Halbgeschwister
24 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
Lauras unheilvoller Verdacht bestätigt sich: Ludwig ist tatsächlich Davids Sohn. Anna ist verzweifelt und kommt in ihrer höchsten Not auf einen perfiden Plan. Und Ludger will nicht länger allein sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn