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Ein Hof zum Verlieben

Neue Fronten

SAT.1Staffel 1Folge 107vom 20.05.2026
Neue Fronten

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 107: Neue Fronten

24 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6

Laura fühlt sich von Richterin Schwarz herausgefordert und passt ihre Verteidigungsstrategie an. Überraschenderweise ist Tims Unterstützung dabei entscheidend. Regina treibt die Frage um, wie weit sie Oliver, der eine Schwäche für Laura hat, vertrauen kann. Moritz weigert sich, zurück zu Anna zu ziehen. Kann Tim den beiden helfen, sich wieder anzunähern?

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