Von Beethoven bis Filmmusik mit dem Bruckner Orchester LinzJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 28.02.2026: Von Beethoven bis Filmmusik mit dem Bruckner Orchester Linz
93 Min.Folge vom 28.02.2026
Bei der Linzer Klangwolke dirigierte Markus Poschner das Bruckner Orchester Linz mit einem Programm, das Moderne und Klassik verbindet. Aufgeführt wurden Beethovens kraftvolle 7. Symphonie, Coplands tänzerische Appalachian Spring Suite sowie Rózsas Oscar-prämierte Ben-Hur-Suite, die den Klang des Old-Hollywood-Films eindrucksvoll aufleben lässt. Bildregie: Leopold Knötzl Mitwirkende: Bruckner Orchester Linz; Hard-Chor Linz Musikalische Leitung: Markus Poschner Bildquelle: ORF/Bruckner Orchester Linz/Oliver Erenyi
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