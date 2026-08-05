Expeditionen
Folge vom 05.08.2026: Kenias Elefanten-Highway
54 Min.Folge vom 05.08.2026
Eine Autobahn für Elefanten – wo gibt es denn sowas? Am ostafrikanischen Mount Kenya. Der dort ansässige Mount Kenya Trust sorgt für ein friedliches Nebeneinander von Menschen und Wildtieren: Die Stiftung schuf einen 14 Kilometer langen "Elefanten-Highway", der es der mit 6.000 Individuen zweitgrößten Herde frei lebender Dickhäuter ermöglicht, ihre traditionellen Wanderungen ungehindert fortzuführen. Selbst die Querung einer Hauptstraße ist kein Problem: Dafür nutzen die Tiere eine Unterführung. Bildquelle: ORF/ZDF/Alexander Dzerdz
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