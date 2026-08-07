Amazonien: Expedition in den RegenwaldJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 07.08.2026: Amazonien: Expedition in den Regenwald
44 Min.Folge vom 07.08.2026
Amazonien ist ein Paradies voller Leben – und ein Ökosystem unter Druck. Die Dokumentation begleitet renommierte Forschende auf Expeditionen durch den Regenwald: zu einem bewegenden indigenen Ritual im Xingu, zu Klimastudien in Brasilien und zu Naturschützern im Einsatz gegen Wilderei und Brände. Eine faszinierende Reise durch eine der wertvollsten Regionen unseres Planeten. Bildquelle: ORF/ZDF/Rasmus Sievers
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Copyrights:© Season 1: ORF 3