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Expeditionen

Amazonien: Expedition in den Regenwald

ORF IIIFolge vom 07.08.2026
Amazonien: Expedition in den Regenwald

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Expeditionen

Folge vom 07.08.2026: Amazonien: Expedition in den Regenwald

44 Min.Folge vom 07.08.2026

Amazonien ist ein Paradies voller Leben – und ein Ökosystem unter Druck. Die Dokumentation begleitet renommierte Forschende auf Expeditionen durch den Regenwald: zu einem bewegenden indigenen Ritual im Xingu, zu Klimastudien in Brasilien und zu Naturschützern im Einsatz gegen Wilderei und Brände. Eine faszinierende Reise durch eine der wertvollsten Regionen unseres Planeten. Bildquelle: ORF/ZDF/Rasmus Sievers

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