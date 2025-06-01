Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Wechselspiel

WarnerStaffel 3Folge 11
Wechselspiel

WechselspielJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 11: Wechselspiel

42 Min.Ab 16

Bei Massive Dynamic wird die Maschine gebaut, die Peter in der anderen Welt auf einer Zeichnung gesehen hat. Damals hat ein Teil der Maschine auf ihn reagiert. Auch jetzt, als er mit Broyles und dessen Team im Hangar steht, gibt es eine wechselseitige Reaktion. Daraufhin ordnet Dr. Falcon, Mediziner bei Massive Dynamic, mehrere Tests an, die jedoch keine beunruhigenden Ergebnisse zeigen. Zugleich versucht Astrid, die Datei mit den Aufzeichnungen der anderen Olivia zu sichten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen