Fringe - Grenzfälle des FBI

Bernstein 31422

WarnerStaffel 3Folge 5
Bernstein 31422

Bernstein 31422Jetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 5: Bernstein 31422

42 Min.Ab 12

Joshua Rose hat es geschafft, dem Quarantäne-Bernstein im alternativen Universum zu entkommen. Doch wie? Schnell fällt der Verdacht auf seinen Zwillingsbruder. Walternativ erzählt Brandon, dass alle im Bernstein eingeschlossenen Zivilisten wieder zum Leben erweckt werden können. Zudem beginnen die beiden mit Olivia Experimente zu machen, um herauszufinden, wie sie zwischen den beiden Universen hin- und her wechseln kann. Und auch Olivia selbst zweifelt an ihrer Identität ...

