Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 5: Bernstein 31422
42 Min.Ab 12
Joshua Rose hat es geschafft, dem Quarantäne-Bernstein im alternativen Universum zu entkommen. Doch wie? Schnell fällt der Verdacht auf seinen Zwillingsbruder. Walternativ erzählt Brandon, dass alle im Bernstein eingeschlossenen Zivilisten wieder zum Leben erweckt werden können. Zudem beginnen die beiden mit Olivia Experimente zu machen, um herauszufinden, wie sie zwischen den beiden Universen hin- und her wechseln kann. Und auch Olivia selbst zweifelt an ihrer Identität ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen