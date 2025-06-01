Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Der Gedankenleser

WarnerStaffel 3Folge 12
Folge 12: Der Gedankenleser

42 Min.Ab 16

Ein Wissenschaftler bekommt ein Geburtstagspaket mit unbekanntem Absender. Als er eine Puppe aus dem Päckchen entnimmt, sprüht sie ihm ein blaues Pulver ins Gesicht. Der Mann stirbt qualvoll, sein Skelett löst sich auf. Olivia und ihr Team finden heraus, dass der Mann an einem Waffenprojekt beteiligt war, bei dem auch das tödliche blaue Pulver eine entscheidende Rolle spielt. Nach kurzer Zeit können sie Verdächtige ins Visier nehmen, die von Rachegelüsten getrieben sind ...

Warner
