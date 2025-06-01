Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 12: Der Gedankenleser
42 Min.Ab 16
Ein Wissenschaftler bekommt ein Geburtstagspaket mit unbekanntem Absender. Als er eine Puppe aus dem Päckchen entnimmt, sprüht sie ihm ein blaues Pulver ins Gesicht. Der Mann stirbt qualvoll, sein Skelett löst sich auf. Olivia und ihr Team finden heraus, dass der Mann an einem Waffenprojekt beteiligt war, bei dem auch das tödliche blaue Pulver eine entscheidende Rolle spielt. Nach kurzer Zeit können sie Verdächtige ins Visier nehmen, die von Rachegelüsten getrieben sind ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen