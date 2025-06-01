Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

LSD

WarnerStaffel 3Folge 19
Folge 19: LSD

42 Min.Ab 12

Olivia soll endlich von Bells Bewusstsein befreit werden. Peter, Walter und Bell nehmen Drogen und begeben sich in Olivias Psyche auf die Suche nach ihr. Sie vermuten, dass sie sich verängstigt in einen Winkel ihres Bewusstseins zurückgezogen hat. Auf der Suche nach ihr stoßen sie auf viele Hindernisse. Wird es den Dreien gelingen, Olivia zu finden? Und welchen Preis müssen sie für ihr Vorgehen zahlen?

Warner
