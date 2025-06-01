Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 17: Per Anhalter
42 Min.Ab 12
William Bell ist wieder zurück - er sitzt in Olivias Körper. Wie lange wird Bell dort bleiben? Welchen Plan verfolgt er? Unterdessen bekommt es das Team mit einer Frau namens Dana Gray zu tun, die nicht sterben kann, es aber hartnäckig versucht. Plötzlich taucht ein alter Bekannter aus dem anderen Universum auf: Agent Lincoln Lee. Als Gray eine Bombe in einem vollbesetzten Zug als ihre letzte Chance sieht, um endlich zu sterben, muss das FBI einschreiten.
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen