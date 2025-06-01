Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 1: Olivia
42 Min.Ab 12
Olivia ist im anderen Universum gefangen. Walternate versucht, ihr mit Hilfe von Brandon die Erinnerungen der anderen Olivia einzupflanzen - doch ihr gelingt die Flucht. Sie gerät an einen Taxifahrer namens Henry, der sie zunächst skeptisch beäugt, dann jedoch immer mehr zum Helfer wird. Gemeinsam suchen sie verschiedene Orte auf, an die Olivia sich erinnern kann. Nach und nach nimmt Olivia immer mehr Züge der anderen Persönlichkeit an ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
