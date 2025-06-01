Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

6B

WarnerStaffel 3Folge 14
6B

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 14: 6B

42 Min.Ab 12

In einem Haus in Brooklyn geschehen seit einiger Zeit seltsame Dinge. Als sechs Menschen durch den Balkonfußboden einer Wohnung in den Tod stürzen, tritt Broyles' Team auf den Plan. Das Erstaunliche: Der Boden des Balkons hat sich nach dem Vorfall wieder geschlossen, nichts deutet auf einen Schaden hin. Walter mutmaßt, dass an dieser Stelle ein Riss zwischen den beiden Universen entstanden ist. Die fatale Folge: Sollte daraus ein Strudel werden, würden beide Welten untergehen.

