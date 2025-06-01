Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 14: 6B
42 Min.Ab 12
In einem Haus in Brooklyn geschehen seit einiger Zeit seltsame Dinge. Als sechs Menschen durch den Balkonfußboden einer Wohnung in den Tod stürzen, tritt Broyles' Team auf den Plan. Das Erstaunliche: Der Boden des Balkons hat sich nach dem Vorfall wieder geschlossen, nichts deutet auf einen Schaden hin. Walter mutmaßt, dass an dieser Stelle ein Riss zwischen den beiden Universen entstanden ist. Die fatale Folge: Sollte daraus ein Strudel werden, würden beide Welten untergehen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen