Fringe - Grenzfälle des FBI

Blutlinie

Staffel 3Folge 18
Blutlinie

BlutlinieJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 18: Blutlinie

42 Min.Ab 12

Bei Olivias Schwangerschaft treten Komplikationen auf: Ein Virus, der schon ihre Schwester Rachel und deren ungeborenes Baby getötet hat, hat scheinbar auch sie infiziert. Bevor Olivia die Testergebnisse bekommt, wird sie entführt und in eine Lagerhalle gebracht. Dort machen sich ein dubioser Arzt und sein Team daran, die Schwangerschaft auf chemischem Weg zu beschleunigen - mit Erfolg. Schon bald wächst der Fötus und ist nach wenigen Stunden bereit für die Geburt.

