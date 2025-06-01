Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Träumen Gestaltwandler von elektrischen Schafen?

WarnerStaffel 3Folge 4
Träumen Gestaltwandler von elektrischen Schafen?

Träumen Gestaltwandler von elektrischen Schafen?Jetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 4: Träumen Gestaltwandler von elektrischen Schafen?

42 Min.Ab 12

Senator Van Horn, ein alter Freund von Broyles, gerät in einen Autounfall. Plötzlich taucht Newton, der Gestaltwandler, im Krankenhaus auf, ballert wie wild um sich und erschießt schließlich Van Horn. Broyles kommt zu spät und sieht mit Entsetzen Quecksilber in der Schusswunde - Van Horn war auch ein Gestaltwandler. Walter, der mittlerweile ein Labor bei Massive Dynamic bezogen hat, glaubt, dass sich noch Informationen aus dem Körper extrahieren lassen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen