Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Entführt

WarnerStaffel 3Folge 7
Entführt

EntführtJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 7: Entführt

42 Min.Ab 16

Olivia ist tatsächlich im falschen Universum gefangen und versucht, mit der Hilfe des Taxifahrers Henry zu fliehen. Doch vorher hat sie "drüben" noch einen Fall zu erledigen. Unter dem Namen "Candy Man" treibt ein eiskalter Entführer sein Unwesen und raubt Kinder, die ein paar Tage später völlig ausgezehrt wieder auftauchen. Christopher Broyles, der selbst schon entführt wurde, kann den entscheidenden Hinweis liefern, bringt sich dadurch aber erneut in Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen