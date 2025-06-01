Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Os

WarnerStaffel 3Folge 16
Os

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 16: Os

42 Min.Ab 12

Ein bizarrer Einbruch in eine Metallsammelstelle hält das Team in Atem: Zwei Männer schweben schwerelos an der Außenfassade hoch und entwenden die Osmium-Vorräte des Lagers. Einer der beiden wird von einem Wachmann erschossen. Die Leiche kommt in Walters Labor, wo sie einer eingehenden Untersuchung unterzogen wird. Daneben beschäftigt er sich mit Bells alten Aufzeichnungen und beschließt, Bells Seele zurückholen. Peter versucht indes, alles über die Gestaltwandler zu erfahren ...

