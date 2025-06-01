Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 9: Marionette
42 Min.Ab 16
Olivia ist wieder da. Peter muss ihr beichten, dass seine Beziehung zu der anderen Olivia schon weit über den ersten Kuss hinausgegangen ist. Die richtige Olivia nimmt die Nachricht erstaunlich gelassen hin, wird sie doch von einem Fall abgelenkt, bei dem jemand die transplantierten Organe von einer ganz bestimmten Spenderin, einer 17-jährigen Selbstmörderin, aus den Empfängern herausoperiert ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen