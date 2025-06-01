Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

6:02 Uhr

WarnerStaffel 3Folge 20
6:02 Uhr

6:02 UhrJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 20: 6:02 Uhr

41 Min.Ab 12

Ein mysteriöser Wirbelsturm lässt zwei Schäfer und eine Herde Schafe verschwinden. Das Fringe-Team wird gerufen, um den Vorfall zu untersuchen. Walter muss entsetzt feststellen, dass höchstwahrscheinlich ein Strudel entstanden ist - ein erstes Anzeichen dafür, dass der Krieg mit dem anderen Universum begonnen hat? Walter, Peter und Bell versuchen, den Vorfall aufzuklären und bringen sich dabei in große Gefahr. Was hat Sam Weiss mit der Maschine zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen