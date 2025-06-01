Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 20: 6:02 Uhr
41 Min.Ab 12
Ein mysteriöser Wirbelsturm lässt zwei Schäfer und eine Herde Schafe verschwinden. Das Fringe-Team wird gerufen, um den Vorfall zu untersuchen. Walter muss entsetzt feststellen, dass höchstwahrscheinlich ein Strudel entstanden ist - ein erstes Anzeichen dafür, dass der Krieg mit dem anderen Universum begonnen hat? Walter, Peter und Bell versuchen, den Vorfall aufzuklären und bringen sich dabei in große Gefahr. Was hat Sam Weiss mit der Maschine zu tun?
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen