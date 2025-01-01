Für alle Fälle Stefanie
Folge 22: Vergeblicher Abschied
46 Min.Ab 12
Christina wird bei einer Explosion schwer verletzt - tagelang bangen die Ärzte um ihr Bein. Auch ihr Mann liegt mit Brandverletzungen in der Klinik. Henrike, Christinas Tochter aus erster Ehe, nutzt die Situation aus, um Mutter und Stiefvater gegeneinander auszuspielen ...
