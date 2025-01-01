Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Stille Wasser
47 Min.Ab 12
Jule und Ronny sind heftig ineinander verliebt - die erste große Liebe ihres Lebens. Alles könnte so schön sein, wenn die Eltern nicht versuchten, die beiden auseinander zu treiben. Jule und Ronny beschließen verzweifelt, ein Zeichen zu setzen - und geraten damit in Lebensgefahr ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH