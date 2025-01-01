Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 26
Folge 26: Stille Wasser

47 Min.Ab 12

Jule und Ronny sind heftig ineinander verliebt - die erste große Liebe ihres Lebens. Alles könnte so schön sein, wenn die Eltern nicht versuchten, die beiden auseinander zu treiben. Jule und Ronny beschließen verzweifelt, ein Zeichen zu setzen - und geraten damit in Lebensgefahr ...

