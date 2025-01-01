Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 32
Folge 32: Ende der Träume

47 Min.Ab 12

Cassy ist Fernfahrerin und steht kurz vor ihrer ersten großen Auslands-Tour, als sie zusammenbricht. Bernd Mahnke, ihr Freund und Chef, entdeckt sie mit einer Spritze in der Hand und ist entsetzt ... Stephanie freut sich auf ein Wochenende mit Dr. Meier-Liszt - bis plötzlich dessen Frau mit einer überraschenden Nachricht auftaucht ...

SAT.1 GOLD
