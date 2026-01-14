Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Das Alien-Quiz

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Das Alien-Quiz

Das Alien-QuizJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 10: Das Alien-Quiz

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Os ist ins Wasser gefallen und obwohl Diederik nicht schwimmen kann, rettet er ihn. Als Paula ihm später sagt, dass er weiß leuchtende Augen hatte, glaubt Diederik, dass er selbst der Alien ist. Freddy möchte den Gästen noch mehr bieten. Daher beauftragt er Stef und Mellanie, sich ein Alien-Quiz auszudenken. Stef stellt Mellanie ein paar Fragen, doch da hat er wohl die falsche Kandidatin erwischt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 International
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen