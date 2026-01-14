Galaxy Park
Folge 17: Ermittlungen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Für Femke und Stef rückt Jo dem Verdacht immer näher, ein Außerirdischer zu sein. Unter einem Vorwand locken sie ihn in einen Bungalow und durchsuchen seinen Wohnwagen. Dort machen sie eine spektakuläre Entdeckung. Freddy spielt mit dem Gedanken, Mellanie zu seiner Assistentin zu machen. Als letzten Test gibt es ein Rollenspiel. Doch das Resultat verunsichert ihn. Os möchte mit Femke ein Date, doch sie geht nicht darauf ein. Auch die Nummer mit seinem Motorrad zieht bei ihr nicht.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6