Galaxy Park
Folge 6: Der kochende Pool
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Diederik hatte die glänzende Idee, Buttons mit der Aufschrift „Galaxy Park“ in Auftrag zu geben. Leider kamen sie aber mit „Gala-Park“ an. Der kleine Dennis ärgert sich, dass er beim Pingpong gegen Stef verloren hat. Noch dazu hat Stef ihm versehentlich einen Ball gegen das Auge geschlagen. Als Stef ihm sagt, dass er einen Wunsch frei hat, bereut er dieses Angebot, denn er findet sich gefesselt am Marterpfahl wieder. Die Gäste vergnügen sich im Schwimmbad. Doch leider ist es ihnen versagt, in den Pool zu springen, denn das Wasser ist kochend heiß. Ob Aliens im Spiel sind?
Galaxy Park
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6