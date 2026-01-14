Galaxy Park
Folge 5: Die rettende Idee
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Freddy ist verzweifelt. Er hat viel mehr Geld für den Park ausgegeben, als er eingenommen hat. Diederik hat die zündende Idee, mehr Werbung zu machen. Und Freddy möchte die Werbung mit Merchandising verbinden. Beide machen sich mit Elan an die Arbeit. Exo-7 hat den Auftrag, eine H2O-Probe ans Mutterschiff zu schicken, damit die Analyse weiter fortschreiten kann, um mehr Kenntnis über den Planeten Erde und die Menschheit zu erlangen, damit man sie zerstören kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Park
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6