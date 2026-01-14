Die Alien-EigenschaftenJetzt kostenlos streamen
Galaxy Park
Folge 18: Die Alien-Eigenschaften
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jo will, dass Femke und Stef ihm bei der Suche nach dem Alien helfen. Er erklärt ihnen die vier wichtigsten Eigenschaften, an denen man einen Außerirdischen erkennt. Nun steht jeder aus ihrer Gruppe unter Beobachtung und am Ende glaubt Femke zu wissen, um wen es sich handelt.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6