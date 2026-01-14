Galaxy Park
Folge 4: Außerirdisch
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Für den Galaxy Park droht das Aus, wenn nicht bald etwas passiert. Damit Familie Klaasen nicht abreist, plant Freddy eine Country- und Western Party und hat auch die Presse informiert. Seine Mitarbeiter haben das Essen und den Saal vorbereitet, doch durch ein Missgeschick geht alles kaputt. Aber als Freddy mit der Presse und den Gästen den Saal betritt, sieht alles anders aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Park
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6