Galaxy Park
Folge 15: Hokuspokus
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jim fährt sein Auto aufs Gelände des Galaxy Parks. Als er zurück kommt, steht es in Spielzeuggröße da. Er vermutet, dass das ein Scherz von Os war. Wenige Minuten später steht es wieder in Normalgröße vorm Haus. Dennis steht mit seinem Hund plötzlich auf dem Dach und behauptet, dass er nicht raufgeklettert ist. Keiner kann sich diesen Vorfall erklären. Paula hat sich verändert. Sie ist abwesend und bewegt sich wie in Trance. Femke glaubt, dass Paula auf sie sauer ist, weil sie sich vermeintlich für Os interessiert. Doch das ist nicht der Grund. Paula ist nachts hochgeschreckt, weil sie unerwarteten Besuch hatte.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6