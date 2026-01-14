Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Spionage

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Spionage

SpionageJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 13: Spionage

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nun wissen alle, dass Freddy Femkes Vater ist. Os erhofft sich dadurch neue Möglichkeiten. Er glaubt, dass er in Genuss einiger Privilegien kommt, wenn er mit Femke zusammen ist. Exo-7 wird vom Captain zur Eile angetrieben. Er hat sich auch schon ein neues Opfer ausgesucht. Ein weibliches Exemplar. Fmke entdeckt in ihrem Bungalow eine Kamera und eine Wanze. Mit Stef heckt sie einen Plan aus, wie sie dem Spion eine Falle stellen können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 International
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen