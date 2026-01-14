Galaxy Park
Folge 3: Film ab!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Freddy wagt mit seinem Team einen neuen Versuch, Galaxy Park zum Erfolg zu bringen. Er plant für den Abend eine Filmvorführung für die Gäste und das Team. Er will jedem die Geschichte vom Galaxy Park nahebringen. Doch zu seinem Entsetzen ist alles zu sehen, was vorher schiefgegangen ist. Unter anderem sieht man auch Jo am Jungs-Bungalow hantieren, obwohl an dem Haus nichts zu reparieren ist. Das macht Femke misstrauisch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6