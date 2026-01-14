Galaxy Park
Folge 8: Die Paula-Flüsterin
Diederik ist nach wie vor davon überzeugt, dass Jo ein Alien ist. Um der Sache nachzugehen, schwänzt er die Arbeit und beobachtet vom Wald aus die ganze Nacht Jos Haus. Alle machen sich Sorgen um Diederik und finden ihn am nächsten Tag bewusstlos im Wald. Paula will unbedingt Os für sich gewinnen und bittet Mellanie um Hilfe. Die verpasst Paula ein Hörgerät und spricht ihr alles vor, was sie zu Os sagen soll. Leider geht das nicht gut aus.
Galaxy Park
