Folge 9: Die heimliche Tochter
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Es stört Freddy sehr, dass niemand erfahren darf, dass Femke seine Tochter ist. Doch sie möchte wie alle anderen behandelt werden, damit ihr niemand unterstellen kann, dass sie bevorzugt wird. Diederik verhält sich seltsam. Nach wie vor behauptet er, von Aliens entführt worden zu sein. Os soll ihm versprechen, ihn vor den Aliens zu beschützen, weil Diederik glaubt dass sie wiederkommen werden. Paula hat im Schwimmbad ihr Portemonnaie vergessen. Als sie es holen will, entdeckt sie Os leblos im Wasser.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6