Galaxy Park
Folge 47: Die Falle
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Femke spürt, dass Stef noch ein Geheimnis mit sich herumträgt, aber nicht damit rausrücken will. Womit sie Recht hat. Das letzte Geheimnis behält er für sich. Mellanie, Femke und Stef versuchen alles, um den Vertragsabschluss zwischen Freddy und Dolores zu verhindern. Denn inzwischen wissen Sie, dass Dolores Freddy Verliebtheit ausnutzt und ihn reinlegen will. Eine Kamera und ein Abhörgerät werden im Wagen von Dolores installiert, um Beweise zu sammeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Park
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6