Galaxy Park
Folge 51: Das letzte Opfer
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Es ist so weit. Heute muss Stef die Opfer an Bord des Mutterschiffs bringen. Es fällt ihm schwer, doch er bringt sie alle zu dem Platz, auf dem das Raumschiff landen wird. Fast alle. Er kann sich nicht dazu überwinden, auch Femke zum Opfer zu machen. Ansonsten führt er den Befehl aus, denn er muss gehorchen.
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Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6