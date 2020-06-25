Galileo 360° Ranking: Verrückter LuxusJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 25.06.2020: Galileo 360° Ranking: Verrückter Luxus
46 Min.Folge vom 25.06.2020Ab 12
Moderatorin Funda Vanroy präsentiert die größten Luxus-Knaller der Welt. Heute im Ranking: Produkte von unfassbarem Wert wie beispielsweise ein selbstschnürender Hightech-Schuh oder edles Papier aus Elefantenkot. Aber auch eine Tasse Kaffee kann man mancherorts für rund 900 Euro genießen. In dieser Preisklasse bleiben jedenfalls keine Wünsche offen.
