Galileo
Folge vom 20.06.2019: Thema u. a.: 10 Fragen an eine Nonne
43 Min.Folge vom 20.06.2019Ab 12
10 Fragen an eine NonneWenn es um Nonnen geht, hat man meist zahlreiche Klischees im Kopf: Die haben nur keinen Mann abbekommen. Das Leben im Kloster ist wie im Mittelalter. Und vor allem: Nonnen sind doch unglücklich, weil sie auf Liebesleben verzichten müssen. Wir haben einer jungen Nonne 10 ziemlich pikante Fragen gestellt und überraschend ehrliche Antworten bekommen. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© ProSieben
