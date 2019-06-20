Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Thema u. a.: 10 Fragen an eine Nonne

ProSiebenFolge vom 20.06.2019
Thema u. a.: 10 Fragen an eine Nonne

Thema u. a.: 10 Fragen an eine Nonne

Galileo

Folge vom 20.06.2019: Thema u. a.: 10 Fragen an eine Nonne

43 Min. Folge vom 20.06.2019 Ab 12

10 Fragen an eine NonneWenn es um Nonnen geht, hat man meist zahlreiche Klischees im Kopf: Die haben nur keinen Mann abbekommen. Das Leben im Kloster ist wie im Mittelalter. Und vor allem: Nonnen sind doch unglücklich, weil sie auf Liebesleben verzichten müssen. Wir haben einer jungen Nonne 10 ziemlich pikante Fragen gestellt und überraschend ehrliche Antworten bekommen. Rechte: ProSieben

