Galileo

Superfood Konjakwurzel

ProSieben
Folge vom 12.10.2019
Superfood Konjakwurzel

Folge vom 12.10.2019: Superfood Konjakwurzel

50 Min.
Ab 12

Die Konjakwurzel ist ein wahrer Allrounder: Aus ihr werden Nudeln, Reis und andere Produkte hergestellt. Das Besondere: Diese enthalten kaum Kohlenhydrate, Zucker oder Fett. Doch halten die Lebensmittel auch wirklich das, was sie versprechen? Was verbirgt sich hinter dem Hype um die Konjakwurzel? "Galileo" hat das Superfood getestet.

