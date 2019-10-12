Galileo
Folge vom 12.10.2019: Superfood Konjakwurzel
50 Min.Folge vom 12.10.2019Ab 12
Die Konjakwurzel ist ein wahrer Allrounder: Aus ihr werden Nudeln, Reis und andere Produkte hergestellt. Das Besondere: Diese enthalten kaum Kohlenhydrate, Zucker oder Fett. Doch halten die Lebensmittel auch wirklich das, was sie versprechen? Was verbirgt sich hinter dem Hype um die Konjakwurzel? "Galileo" hat das Superfood getestet.
